Advertisement

رياضة

فيديو يفضح حالة تحكيمية خاطئة بين الريال ولاس بالمس!

Lebanon 24
29-01-2024 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1158495-638421937740874526.png
Doc-P-1158495-638421937740874526.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار سوتو جرادو حكم مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا، جدلا واسعا لعدم إشهاره البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي رودريجو لاعب الميرنجي.

وتدخل المهاجم بشكل متهور على ألفارو فالز حارس لاس بالماس في الدقيقة الخامسة من اللقاء، لكن حكم المباراة سيزار سوتو جرادو اكتفى بمنحه بطاقة صفراء.
Advertisement

ونشرت شبكة "DAZN" حديثا مصورا بين سوتو جرادو وناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد خلال اللقاء، حيث قال الحكم: "بالتأكيد كان يجب أن يحصل رودريجو على البطاقة الحمراء".

وأبدى داني كارفاخال، الذي حضر الموقف، استغرابه من اعتراف الحكم، وعلق: "كيف يمكن أن تكون بطاقة حمراء؟ الحارس هو من بدأ الصراع أليس كذلك؟"، فرد الحكم: "نعم".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مشجعي لاس بالماس بعد هذا المقطع، انفجروا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا النادي بأن يصدر بيانا رسميا.(موقع كورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:32 | 2024-01-30
02:23 | 2024-01-30
02:11 | 2024-01-30
01:47 | 2024-01-30
01:12 | 2024-01-30
00:33 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24