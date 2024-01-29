بعدما خالف التعليمات الداخلية للمنتخب الأردني.. هذا ما سيواجهه الدردور

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استبعد الاتحاد الأردني لكرة القدم اللاعب حمزة الدردور من منتخب الأردن الذي يشارك حالياً في كأس آسيا قطر 2023 لمخالفته للضوابط والتعليمات الداخلية.وكان اللاعب اعتدى على 3 من أعضاء الجهاز الفني للأردن خلال مباراة منتخب النشامى مع العراق في ثمن نهائي البطولة.وانتهت مباراة العراق والأردن على وقع فوز المنتخب الأردني (3-2) وتأهله إلى الدور ربع النهائي.(بي إن سبورتس)