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رياضة

بعدما خالف التعليمات الداخلية للمنتخب الأردني.. هذا ما سيواجهه الدردور

Lebanon 24
29-01-2024 | 23:59
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استبعد الاتحاد الأردني لكرة القدم اللاعب حمزة الدردور من منتخب الأردن الذي يشارك حالياً في كأس آسيا قطر 2023  لمخالفته للضوابط والتعليمات الداخلية.
وكان اللاعب اعتدى على 3 من أعضاء الجهاز الفني للأردن خلال مباراة منتخب النشامى مع العراق في ثمن نهائي البطولة.
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وانتهت مباراة العراق والأردن على وقع فوز المنتخب الأردني (3-2) وتأهله إلى الدور ربع النهائي.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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