أرتيتا مستاء من تقارير تربطه بتدريب برشلونة

أبدى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين استياءه إزاء تقارير تربطه بتولي مسؤولية برشلونة الإسباني بعدما أعلن مدربه تشافي الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم.

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وذكرت وسائل إعلام أمس الأحد أنّ أرتيتا سيرحل عن أرسنال لتولي مسؤولية برشلونة بعد يوم واحد من إعلان تشافي رحيله عن النادي بنهاية الموسم قائلاً إنّ برشلونة يحتاج للتغيير.



وأبلغ أرتيتا الصحفيين عشية مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الثلاثاء "ما طالعتموه بالأمس... غير صحيح على الإطلاق. أنا مستاء جداً بهذا الشأن".



وتابع: "لم أصدق الأمر. لا أعرف مصدر هذه المعلومات. إنها بلا مصدر، لا شيء. وأعتقد أنّ علينا توخي الحذر الشديد عند الحديث عن أمور شخصية".



وأضاف: "هناك الكثير من العمل (في أرسنال) ونتشارك جميعاً ذلك الطموح. نتطلع للمزيد ونحن غير راضين ويريد النادي دفعة أخرى ليرتقي إلى مستو آخر. الجميع يسعى لتحقيق هذا الهدف".



كما قال أرتيتا إنّه يأمل في عودة لاعب الوسط ديكلان رايس والمدافع غابرييل ماجالهايس للتشكيلة بعدما اضطرا لمغادرة الملعب في الفوز 5-صفر على ضيفه كريستال بالاس يوم السبت الماضي.



وأضاف: "عانينا من بعض المشكلات في نهاية المباراة الماضية، لذا فسنقيم حالة هذين اللاعبين. رايس أحدهما. قام ببعض التدريبات لكنه غاب عن البعض الآخر. يحدوني الأمل في أن يكون بحالة جيدة. غابرييل هو اللاعب الآخر".(بي إن سبورتس)