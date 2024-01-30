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رياضة

طُرد بسبب "المنسف الأردني".. أغرب حالة تحكيمية بكأس آسيا 2023

Lebanon 24
30-01-2024 | 02:11
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تداولت وسائل الإعلام العالمية، لقطة غريبة وقعت خلال مباراة "الديربي" العربي بين الأردن والعراق، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، الاثنين، التي تمثلت بحالة الطرد التي حصل عليه مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، بسبب "طريقة احتفاله"، بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى الأردن.
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وفي للتفاصيل، ذهب أيمن حسين لتمثيل حركة "تناول أكلة المنسف الأردني"، على أرض الملعب، وهو ما دفع الحكم الإيراني علي رضا فغاني لمنحه البطاقة الصفراء الثانية، وطرده من اللقاء.
 
من جهتهم، ناقش الخبراء سبب الطرد، وبدى أن هناك سببان محتملان، الأول هو أن أيمن حسين تأخر بالاحتفال، وكرر عدة احتفالات حول الملعب، قبل أن يقوم باحتفاله بتمثيل حركة تناول المنسف. فغاني صفر مطالبا أيمن بالإسراع بالعودة للملعب، مرتين، قبل أن يقوم بطرده "للتأخر في الاحتفال".

السبب الثاني المرجح، هو "استفزاز الجماهير" من قبل أيمن، وتقليد حركة احتفال المنتخب الأردني بتناول المنسف، وهو ما قد يؤجج الجماهير الأردنية.

وحتى الآن، لم يكشف عن أي من السببين كان الدافع لطرد أيمن حسين.

لقطة "الطرد بسبب المنسف" تداولتها الصحف العالمية، وأبرزها صحيفة "أس" الإسبانية وموقع "سبورتس بايبل" الإنجليزي، وصحف آسيوية وأوروبية أخرى.

جميع المواقع الإعلامية الرياضية أبدت استغرابها من اللقطة، ومن حصول لاعب على طرد بسبب احتفال، ووصفتها بأنها "حالة لم يسبق أن شوهدت في ملاعب الكرة".

الجدل مستمر بين الجماهير العراقية حول الطرد، الذي اعتبرته قرارا ظالما بحق هداف البطولة، ومسببا رئيسيا للهزيمة، خاصة وأن هدفي الأردن جاءا بعد الطرد.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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