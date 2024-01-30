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رياضة

أول امرأة مدربة في الـ "بوندسليغا"

Lebanon 24
30-01-2024 | 02:23
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قاد المهاجم نيكلاس فولكروغ فريقه بوروسيا دورتموند إلى الفوز على ضيفه بوخوم 3-1، بتسجيله ثلاثية في ختام المرحلة 19 من الدوري الألماني لكرة القدم، التي شهدت أول امرأة مدربة في الـ «بوندسليغا».
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وحقّق فولكروغ الـ "هاتريك" في الدقائق 6 و90+1 من ركلتي جزاء و71، رافعاً رصيده الى 9 أهداف، وسجّل للخاسر نيكو شلوتيربيك خطأ في مرماه (45).

وبعد المباراة، قال فولكروغ لشبكة "دازون": "يجب ألا ننسى أننا فقدنا بعض الثبات خلال النصف الأول من الموسم، لذلك من الجيد لنا أن نحقّق هذا النوع من النتائج".

وفي مباراة ثانية، دخلت ماري-لويز إيتا التاريخ، بعدما أصبحت أول امرأة مدربة في الـ "بوندسليغا" حين قادت أونيون برلين للفوز على ضيفه دارمشتات، متذيل الترتيب، 1-0.

وتلت إيتا المهمّة موقتاً بدلاً من المدرب الكرواتي نيناد بييلتسا، الذي شاهد اللقاء من المدرجات لإيقافه 3 مباريات بسبب ضربه الجناح لوروا ساني خلال الخسارة أمام بايرن ميونيخ 0-1 في مباراة مؤجلة.

وتقدّم أونيون برلين الى المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة أمام ماينتس.(الراي)
المصدر: الراي
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