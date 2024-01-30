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رياضة

"أنت ليس الأول يا ليو" .. الهلال يسخر من ميسي

Lebanon 24
30-01-2024 | 03:32
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سخر نادي الهلال السعودي، من إنتر ميامي الأمريكي والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على هامش بطولة كأس "موسم الرياض"، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "المملكة آرينا".

ميسي كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى الهلال، في صيف عام 2023، قبل أن يتراجع وينضم إلى إنتر ميامي؛ خاصة بعد تدخل شركتي "آبل وأديداس" في الصفقة.

وبعد تسجيل الزعيم الهلالي "هدفين" بشباك الفريق الأمريكي، في أول 13 دقيقة من عمر المباراة، كتب الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر منصة "إكس" ساخرًا: "لقد حاولنا أن نطلب من اللاعبين أن يأخذوا الأمور ببساطة".

الحساب الرسمي للهلال، لم يكتفِ بهذا القدر؛ حيث تعمد السخرية من ميسي أيضًا، عندما نشر صورة له من المباراة، وهو ساقط على أرضية الملعب، تحت الأقدام؛ معلقًا عليها: "لا بأس يا ليو.. أنت ليس الأول".

وجملة "أنت ليس الأول"؛ استخدمها الهلال على ما يبدو، كاسقاط ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، الذي تعرض لعدة هزائم أمام الفريق الأزرق.
 
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لكن "ماذا حدث بعد ذلك؟".. الهلال وفي أعقاب نهاية المباراة مباشرة، قام بحذف التغريدة التي كان يسخر فيها من ميسي، في تصرف مثير للجدل.

وكان فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، بصحبة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد التقى بالأسطورة الأرجنتينية، خلال عمليات الإحماء، وقام بتحيته واحتضانه.

هذه اللقطة؛ تم تفسيرها على أنها بابًا جديدًا نحو انضمام ليونيل ميسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف عام 2024؛ خاصة أن المسؤولين السعوديين، ألمحوا إلى إمكانية محاولة التعاقد معه مجددًا.(Goal.com)
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