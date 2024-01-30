Advertisement

رياضة

نجم ريال مدريد المُصاب يعود في موعد غير متوقع!

Lebanon 24
30-01-2024 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1158598-638422117078340223.png
Doc-P-1158598-638422117078340223.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل ريال مدريد على دفعة معنوية هائلة، مع تلقي الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تقرير عن تطور حالة أحد اللاعبين الغائبين منذ فترة طويلة للإصابة.

وكشفت شبكة "كوب" أن الحارس تيبو كورتوا يحرز تقدمًا كبيرًا في عملية التعافي من الإصابة القوية التي تعرض لها مطلع الموسم، وسيعود في وقت أسرع مما كان متوقعًا له.
Advertisement

وكان من المتوقع أن يغيب الحارس الدولي البلجيكي عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي بأكمله، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى أثناء التدريبات التحضيرية للموسم.إلا أنه وفقًا لتقرير"كوب"، فإن كورتوا سيكون متاحًا للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد، بدءًا من الدور ربع النهائي أي في أبريل المقبل على أقصى تقدير، وذلك في حال تأهل الملكي إلى ما بعد دور الـ16 من المسابقة.
 
ويستعد ريال مدريد للعودة إلى المسابقة الأوروبية، عندما يواجه لايبزيج الألماني يوم 13 فبراير المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، ومع عودة كورتوا، سيستعيد عنصرًا مهمًا في طريقه نحو الكأس الخامسة عشر، حيث يمثل البلجيكي أحد أبرز أسباب تتويج الملكي بلقبه الأخير في التشامبيونزليج عام 2022.

وعاد كورتوا (31 عامًا) بالفعل إلى التدريبات بالكرة في مران ريال مدريد، لينضم إلى زميله الغائب لإصابة مشابهة المدافع إيدير ميليتاو، حيث يتطلع الثنائي إلى التعافي في أسرع وقت من أجل العودة إلى صفوف الفريق في وقت مهم خلال الموسم.(goal.com)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:32 | 2024-01-30
02:23 | 2024-01-30
02:11 | 2024-01-30
01:47 | 2024-01-30
01:12 | 2024-01-30
00:33 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24