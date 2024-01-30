نجم ريال مدريد المُصاب يعود في موعد غير متوقع!





وكشفت شبكة "كوب" أن الحارس تيبو كورتوا يحرز تقدمًا كبيرًا في عملية التعافي من الإصابة القوية التي تعرض لها مطلع الموسم، وسيعود في وقت أسرع مما كان متوقعًا له.

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وكان من المتوقع أن يغيب الحارس الدولي البلجيكي عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي بأكمله، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى أثناء التدريبات التحضيرية للموسم.إلا أنه وفقًا لتقرير"كوب"، فإن كورتوا سيكون متاحًا للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد، بدءًا من الدور ربع النهائي أي في أبريل المقبل على أقصى تقدير، وذلك في حال تأهل الملكي إلى ما بعد دور الـ16 من المسابقة. حصل ريال مدريد على دفعة معنوية هائلة، مع تلقي الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تقرير عن تطور حالة أحد اللاعبين الغائبين منذ فترة طويلة للإصابة.وكشفت شبكة "كوب" أن الحارس تيبو كورتوا يحرز تقدمًا كبيرًا في عملية التعافي من الإصابة القوية التي تعرض لها مطلع الموسم، وسيعود في وقت أسرع مما كان متوقعًا له.وكان من المتوقع أن يغيب الحارس الدولي البلجيكي عن ريال مدريد خلال الموسم الحالي بأكمله، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى أثناء التدريبات التحضيرية للموسم.إلا أنه وفقًا لتقرير"كوب"، فإن كورتوا سيكون متاحًا للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد، بدءًا من الدور ربع النهائي أي في أبريل المقبل على أقصى تقدير، وذلك في حال تأهل الملكي إلى ما بعد دور الـ16 من المسابقة.

ويستعد ريال مدريد للعودة إلى المسابقة الأوروبية، عندما يواجه لايبزيج الألماني يوم 13 فبراير المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، ومع عودة كورتوا، سيستعيد عنصرًا مهمًا في طريقه نحو الكأس الخامسة عشر، حيث يمثل البلجيكي أحد أبرز أسباب تتويج الملكي بلقبه الأخير في التشامبيونزليج عام 2022.



وعاد كورتوا (31 عامًا) بالفعل إلى التدريبات بالكرة في مران ريال مدريد، لينضم إلى زميله الغائب لإصابة مشابهة المدافع إيدير ميليتاو، حيث يتطلع الثنائي إلى التعافي في أسرع وقت من أجل العودة إلى صفوف الفريق في وقت مهم خلال الموسم.(goal.com)