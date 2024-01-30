Advertisement

رياضة

لمشجعي هذا الفريق العريق.. تحذير من محتال يطلب المال!

Lebanon 24
30-01-2024 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1158658-638422233165884417.png
Doc-P-1158658-638422233165884417.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذَّرت الشرطة التايلاندية مشجعي نادي ليفربول من محتالين عبر الإنترنت ينتحلون اسم المدرب الإسباني لباير ليفركوزن الألماني شابي ألونسو المرشح بقوة لخلافة الألماني يورغن كلوب على رأس متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الصيف المقبل.
Advertisement

وطلب مكتب التحقيقات المركزي من المشجعين توخي الحذر من رسالة منتشرة على نطاق واسع على حساب إنستغرام من قبل شخص يدَّعي بأنه ألونسو ويطلب تبرعات بقيمة 300 باهت (حوالي 8 يورو) لمساعدته في دفع ثمن تذكرة الطائرة.

وجاء في الرسالة المكتوبة باللغة التايلاندية: أنا تشابي ألونسو، سأكون مسؤولاً عن ليفربول الموسم المقبل، لكن لا أملك المال من أجل رحلاتي إلى ليفربول.

ويُعدّ لاعب وسط ليفربول وريال مدريد الاسباني وبايرن ميونخ الألماني سابقا من بين المرشحين لخلافة كلوب الذي أعلن الجمعة بشكل مفاجئ أنه سيترك النادي في نهاية الموسم.

وأضاف بيان الشرطة التايلاندية الذي نشرته على "فيسبوك": يحتاج مشجعو ليفربول إلى الهدوء. تشابي لم يصبح مدربًا بعد، لكن هناك بالفعل محتالًا عبر الإنترنت.

وأعلنت الشرطة أن كاتب المنشور الذي تم التلاعب به لكي يبدو أنه من حساب ألونسو الرسمي على إنستغرام، كان "محتالاً يدَّعي بأنه تشابي".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:36 | 2024-01-30
03:32 | 2024-01-30
02:23 | 2024-01-30
02:11 | 2024-01-30
01:47 | 2024-01-30
01:12 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24