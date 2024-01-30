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رياضة

غوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

Lebanon 24
30-01-2024 | 10:54
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طمأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا جمهور مانشستر سيتي، الثلاثاء، أنه "لا يفكّر" بالرحيل عن النادي الذي بدأ بتدريبه عام 2016، حيث لديه "كل ما يلزم" ويشعر "بالارتياح دائماً".

وقال غوارديولا (53 عاماً) لدى سؤاله عن قرار كل من مواطنه تشافي هرنانديس والألماني يورغن كلوب بالرحيل عن برشلونة وليفربول توالياً في نهاية الموسم، إن "لديّ كل ما يحلم به المدرب".
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وأضاف مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة السابق الذي قاد سيتي إلى لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، أن "المنظومة دعمتني دائماً"، مضيفاً "لقد غيّرنا الكثير من اللاعبين في الأعوام السبعة الماضية، لكن الكلّ دعمني بطريقة لا تُصدّق".

وأردف "إنها بيئة جيّدة ولديّ كل ما يلزم. أشعر بالراحة دائماً وبالتأكيد، يوماً ما، هذا سينتهي، لكن لا أفكّر في ذلك الآن". (سكاي نيوز عربية) 
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