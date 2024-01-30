غوارديولا يكشف عن أنباء سارة للجماهير بشأن هالاند

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، إن المهاجم إرلينغ هالاند سيعود أخيرا لقائمة الفريق عندما يواجه بيرنلي غدا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرةالقدم.

ويتساوى هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، ولهما 14 هدفا، لكن النرويجي غائب عن المباريات منذ تعرض لشرخ في عظمة بقدمه في الـ6 من ديسمبر أثناء الخسارة 1-صفر من أستون فيلا.

وقال غوارديولا للصحفيين "من الواضح أنه سيكون ضمن قائمة الاختيارات، نعم لقد عاد للمرة الأولى منذ إصابته . كل القائمة لدينا جاهزة ونحن أقوى. هو لاعب مهم لنا".

وقد تكون عودة هالاند محورية لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز الذي يأتي حاليا في المركز الثاني بفارق خمس نقاط وخاض مباراة أقل عن ليفربول المتصدر. فيما سيكون لدى سيتي أيضا مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في شباط.

وبعد أربعة أيام من الصدمة التي وجهها يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى أوساط كرة القدم بخبر رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، سُئل غوارديولا عما إذا كان يفكر في مغادرة مانشستر سيتي.

وقال "لدي كل ما يمكن أن يحلم به مدرب. دعمني النادي.. غيرنا الكثير من اللاعبين في السنوات القليلة الماضية لكن كان الدعم قائما دوما (من قبل الإدارة)".. "ما زلت أشعر بالراحة، وبالطبع يوما ما سينتهي الأمر، لكن لا أفكر في ذلك الآن".

( سكاي نيوز)