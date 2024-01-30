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رياضة

رسميًا.. الأهلي يعلن فسخ التعاقد مع صلاح

Lebanon 24
30-01-2024 | 15:30
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أعلن نادي الأهلي المصري، مساء أمس، فسخ تعاقده بالتراضي مع مهاجمه صلاح محسن، بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به منذ 10 أيام، وبعدما دفع الأخير القيمة المالية المطلوبة.

 

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قام النادي الأهلي بفسخ تعاقده مع صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي. وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.. وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق، تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة". 

 

وفي الوقت نفسه، أعلن نادي المصري البورسعيدي، اليوم، التعاقد مع المهاجم صلاح محسن لثلاثة مواسم.

 
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وقال نادي المصري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "المصري يتعاقد مع المهاجم صلاح محسن لثلاثة مواسم".

(روسيا اليوم)

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