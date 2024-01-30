كوريا الجنوبية تقصي السعودية وتبلغ ربع نهائي كأس آسيا

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أقصى منتخب كوريا الجنوبية نظيره السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)،الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية في الدور ثمن النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.ويلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع أستراليا الجمعة على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاماً.