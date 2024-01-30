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رياضة

كوريا الجنوبية تقصي السعودية وتبلغ ربع نهائي كأس آسيا

Lebanon 24
30-01-2024 | 14:30
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أقصى منتخب كوريا الجنوبية نظيره السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)،الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية في الدور ثمن النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
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ويلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع أستراليا الجمعة على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاماً.
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