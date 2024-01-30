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رياضة

المغرب يودّع أمم إفريقيا بعد خسارته أمام "البافانا بافانا"

Lebanon 24
30-01-2024 | 18:00
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فاز منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد على المغرب وتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا ليواجه منتخب مالي.
وودّع المغرب رابع مونديال 2022 أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي، بخسارته أمام جنوب إفريقيا 0-2، الثلاثاء على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، ليتواصل سقوط المنتخبات الكبرى في البطولة.
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وسجّل إيفيدينس ماكغوبا (57) وتيبوهو موكوينا (90+5) لجنوب إفريقيا، فيما أضاع أشرف حكيمي أبرز فرصة مغربية للتعديل بإهداره ركلة جزاء (85)، وتحصّل سفيان أمرابط على بطاقة حمراء مباشرة (90).
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