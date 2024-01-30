Advertisement

رياضة

مانشيني يعلّق على مغادرته الملعب قبل نهاية مواجهة كوريا

Lebanon 24
30-01-2024 | 18:26
A-
A+
Doc-P-1158827-638422614106007803.jpeg
Doc-P-1158827-638422614106007803.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مدرّب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني سبب خروجه من الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح مع كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة السعودية وكوريا الجنوبية والتي حُسمت بخسارة الفريق الأخضر بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء 1-1: "لم أتعمد الخروج من الملعب قبل انتهاء الركلات".
Advertisement
وأضاف: "اعتقدت أن ركلات الترجيح انتهت. أعتذر عن مغادرتي قبل انتهاء المباراة بشكل كامل".
وتابع قائلاً: "لم يكن سلوكي دليلاً على عدم احترام أي شخص، وأشكر اللاعبين على أدائهم".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2024-01-30
15:30 | 2024-01-30
14:30 | 2024-01-30
12:30 | 2024-01-30
10:54 | 2024-01-30
09:26 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24