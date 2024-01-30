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رياضة
كلوب يُسكت منتقدي صلاح.. ويدعم موقفه!
Lebanon 24
30-01-2024
|
23:23
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تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن إصابة نجمه المصري محمد صلاح، حيث قال، في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في البريميرليج: "صلاح لا يزال مصابا وليس جاهزًا لهذه المباراة أو المباراة التالية (ضد آرسنال)".
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وأضاف المدرب الألماني: "صلاح يعاني من إصابة عضلية تستغرق وقتا. كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".
وكانت العديد من الانتقادات قد وجهت إلى صلاح بعد سفره لتلقي العلاج في ليفربول، فيما اتهمه البعض بالهروب من معسكر منتخب مصر للحاق بمباريات الريدز.
وبشأن تصريحات مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بأنه لا يضمن استمراره مع الريدز في الموسم المقبل، علق كلوب: "أوصي الجميع بالتزام الهدوء".
وأضاف: "لا داعي أن يصاب أي أحد بالقلق.. أنا متأكد من الوضع بنسبة 100%.. هناك ما يكفي من الوقت لكل شيء.. هؤلاء اللاعبون يحبون التواجد هنا في ليفربول.. لا تنسوا ذلك".
وأنهى تصريحاته بقوله أن "النادي كان يعلم بقرار رحيلي منذ فترة، لذا تمكنت من استغلال الوقت لتهيئة اللاعبين ثم قلت أنني لن أتواجد هنا بعد الآن".(موقع كورة)
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