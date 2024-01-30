لم يصمدوا أكثر.. العرب يودعون كأس أمم أفريقيا





وكان المنتخب المغربي آخر المغادرين العرب من البطولة بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في دور الـ16، وسبقه منتخب مصر بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، وكذلك المنتخب الموريتاني الذي خسر بهدف نظيف أمام الرأس الأخضر.

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وودع منتخبا تونس والجزائر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات بعدما جمعا نقطة وحيدة.



المنتخبات العربية الخمسة المشاركة في كأس الأمم جمعت 15 نقطة في دور المجموعات من إجمالي 42 نقطة كان من المفترض أن تجمعها هذه الفرق، مع الوضع في الاعتبار تواجد الجزائر وموريتانيا في مجموعة واحدة.



منتخب المغرب، الذي لم يتوّج بطلا لقارة إفريقيا إلا في مناسبة وحيدة عام 1976، هو المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل في صدارة مجموعته بعد فوزين أمام تنزانيا وزامبيا، وتعادل أمام الكونغو الديمقراطية، ولكنه ودع البطولة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 لتظل بطولة إفريقيا عقدة لمنتخب "أسود الأطلس"، الذي حلّ في المركز الرابع بكأس العالم قطر 2022.



وتكرر الخروج الجزائري من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة جمال بلماضي، والذي فشل أيضا في قيادة الخُضر لكأس العالم في قطر 2022.



وحلّ المنتخب الجزائري في ذيل المجموعة الرابعة التي ضمت أنغولا، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، بتعادلين وهزيمة. ودعت كل المنتخبات العربية بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 كانون الثاني حتى 11 شباط 2024.وكان المنتخب المغربي آخر المغادرين العرب من البطولة بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في دور الـ16، وسبقه منتخب مصر بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، وكذلك المنتخب الموريتاني الذي خسر بهدف نظيف أمام الرأس الأخضر.وودع منتخبا تونس والجزائر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات بعدما جمعا نقطة وحيدة.المنتخبات العربية الخمسة المشاركة في كأس الأمم جمعت 15 نقطة في دور المجموعات من إجمالي 42 نقطة كان من المفترض أن تجمعها هذه الفرق، مع الوضع في الاعتبار تواجد الجزائر وموريتانيا في مجموعة واحدة.منتخب المغرب، الذي لم يتوّج بطلا لقارة إفريقيا إلا في مناسبة وحيدة عام 1976، هو المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل في صدارة مجموعته بعد فوزين أمام تنزانيا وزامبيا، وتعادل أمام الكونغو الديمقراطية، ولكنه ودع البطولة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 لتظل بطولة إفريقيا عقدة لمنتخب "أسود الأطلس"، الذي حلّ في المركز الرابع بكأس العالم قطر 2022.وتكرر الخروج الجزائري من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة جمال بلماضي، والذي فشل أيضا في قيادة الخُضر لكأس العالم في قطر 2022.وحلّ المنتخب الجزائري في ذيل المجموعة الرابعة التي ضمت أنغولا، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، بتعادلين وهزيمة.

وتجاوز المنتخب المصري دور المجموعات بـ3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا، والرأس الأخضر على التوالي.



وكان الفراعنة على وشك الخروج من البطولة، لولا منتخب موزمبيق الذي خطف تعادلا قاتلا أمام غانا بالجولة الأخيرة من الدور الأول، ليمنح مصر التأهل في المركز الثاني.

بالتوازي، لم يكن المنتخب التونسي أفضل حالا من بقية العرب، حيث حلّ في ذيل المجموعة الخامسة التي ضمت مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.



ورغم أن زيادة المنتخبات الإفريقية في "كان" إلى 24 منتخبا، منح الفرصة لـ4 منتخبات للصعود كأفضل ثالث، إلا أن نسور قرطاج فشلوا في العبور للدور التالي.(سكاي نيوز عربية)