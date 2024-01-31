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رياضة
السعودية واستقطاب اللاعبين تابع.. نجم أوروبي جديد إلى المملكة!
Lebanon 24
31-01-2024
|
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لا تزال المملكة العربية السعودية مصممة على امتلاك أقوى لاعبي أوروبا، إذ بات لاعب الوسط الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أحدث لاعب يغادر دوريات أوروبا إلى المملكة بانتقاله من نادي إشبيلية الإسباني إلى الشباب السعودي.
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وأعلن إشبيلية عن الصفقة، الثلاثاء، لينهي مسيرة الكرواتي مع النادي بعد 323 مباراة خاضها خلال فترتين منفصلتين.
لعب راكيتيتش (35 عاما) مع إشبيلية في الفترة من عام 2011 إلى 2014 قبل انتقاله إلى برشلونة، حيث بقي هناك حتى عودته مرة أخرى عام 2020.
وبات راكيتيتش ثاني أكثر لاعب يخوض مباريات مع إشبيلية، والتي تجاوزت 300 مباراة.
وساعد راكيتيتش إشبيلية على الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين عامي 2014 و2023.
وقال النادي الإسباني في بيان: "يود جميع أفراد النادي أن يشكروا إيفان راكيتيتش، وهو أحد أكثر اللاعبين المحبوبين في تاريخنا، على كل جهوده وتفانيه على مدار سنوات. نتمنى له كل النجاح في المستقبل".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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