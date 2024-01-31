Advertisement

رياضة

تشافي: أنا حر

Lebanon 24
31-01-2024 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1158922-638422880379144621.jpg
Doc-P-1158922-638422880379144621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني الثلاثاء إنّه شعر "بالتحرر" بعد إعلان قراره بالرحيل نهاية الموسم الحالي مضيفاً أن ضغوط تدريب النادي ومتطلباته جعلته لا يتمتع بمنصبه في الوقت الحالي.
وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة أوساسونا في الدوري الأربعاء: "إنهم يجعلونك تشعر بأنك لا تحظى بالتقدير في كل لحظة هنا".

وأضاف: "حدث ذلك لجميع المدربين، أخبرني بيب غوارديولا وأخبرني إرنستو بالبيردي. أما بالنسبة للويس إنريكي فقد عشت ورأيت ذلك بنفسي".

وقال تشافي إنّ التأثير الذي يقع على مدربي برشلونة يختلف عن مدربي الأندية الأخرى.

وأضاف: "أعتقد أنّ لدينا مشكلة عندما يتعلق الأمر بالمتطلبات المرتبطة بهذه الوظيفة في برشلونة".(بي إن سبورتس)
Advertisement
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:16 | 2024-01-31
03:12 | 2024-01-31
01:54 | 2024-01-31
00:00 | 2024-01-31
23:35 | 2024-01-30
23:23 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24