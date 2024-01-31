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رياضة

الاتفاق السعودي يتعاقد مع المهاجم الكاميروني إيكامبي

Lebanon 24
31-01-2024 | 01:54
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أعلن الاتفاق المنتمي للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي قادما من أبها كما استعار لاعب الوسط سيكو فوفانا والمدافع عبد الله مادو من مواطنه النصر الذي وافق على انتقال لاعبه خالد الغنام لفريق المدرب ستيفن جيرارد بصفة نهائية.
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وقال النصر عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "وافقت إدارة النصر على إعارة اللاعبين عبد الله مادو وسيكو فوفانا لنادي الاتفاق حتى نهاية الموسم. كما وافقت على بيع خالد الغنام إلى الاتفاق".

وبعدها بلحظات، أعلن الاتفاق عبر إكس تعاقده مع الكاميروني إيكامبي وأرفق مقطع فيديو لأهداف اللاعب وقال "الفكرة التي لا تموت".

وانضم إيكامبي (31 عاماً) إلى أبها مطلع الموسم الحالي قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وسجل المهاجم، الذي شارك مع الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة أمام نيجيريا في ثمن النهائي، خمسة أهداف مع أبها في الدوري الموسم الحالي.

وانضم فوفانا، الموجود في كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم التي تستضيفها بلاده، إلى النصر قادما من لونس الفرنسي.

ويأتي انتقال مادو (30 عاما) بعد خروجه من حسابات المدرب لويس كاسترو بعدما شارك مدافع السعودية السابق في مباراة واحدة فقط.

وأعلن الاتفاق تعاقده مع المهاجم الغنام حتى عام 2028.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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