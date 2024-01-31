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رياضة

بعد 24 سنة .. "منديل ميسي" يتسبب في غضب عارم داخل برشلونة!

Lebanon 24
31-01-2024 | 03:45
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تظل صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة، أحد أهم الصفقات في تاريخ كرة القدم، والأغرب من ذلك أن تفاصيلها كُتبت على منديل ورقي!

ميسي غادر نادي نيولز أولد بويز لينضم إلى العملاق الكتالوني في عام 2000، والباقي - كما يقولون، مجرد تاريخ، حيث تم إغلاق الصفقة عن طريق وكيل أعماله وقتها هوراسيو جاجيولي، وتم توقيع العقد على منديل عن طريق الأرجنتيني كارلس ريكساتش الذي كان السكرتير الفني لبرشلونة وقتها.
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شبكة "La Vanguardia" الإسبانية قالت إن المنديل الذي يتم اعتباره كعنصر مهم للغاية في تاريخ برشلونة، سيتم عرضه للبيع في مزاد علني.

وأشارت إلى أن جاجيولي احتفظ بالمنديل لمدة 24 سنة كاملة، ولكنه قرر الاعتماد على شركة بونهامز البريطانية لبيعه في الفترة ما بين 18 إلى 27 مارس القادم.

ومن المقدر أن يبلغ سعر المنديل التاريخي بين 300 ألف جنيه استرليني إلى 500 ألف، ليتخلى وكيل ميسي السابق عنه بعد سنوات طويلة.(GOAL.COM)
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