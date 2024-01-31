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رياضة
"نتائجك مخزية".. الاتحاد الجزائري يفضح جمال بلماضي في بيان رسمي
Lebanon 24
31-01-2024
|
03:53
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أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانًا رسميًا، انقلبت به الأية تمامًا عن آخر إعلان لرئيسه وليد الصادي، بشأن جمال بلماضي؛ المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.
فعقب وداع محاربو الصحراء كأس أمم أفريقيا 2023 قبل أيام، أعلن وليد صادي فسخ عقد بلماضي بالتراضي بين الطرفين، لكن بيان الاتحاد الجزائري الذي أصدره الليلة، كشف عن موقف مفاجئ من قبل المدرب..
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البيان وصف ما حدث في البطولة القارية بـ"المخزي"، مشيرًا إلى أن حقق فشلًا مؤكدًا مع الجزائر بوداع كان 2021 و2023 من دور المجموعات، بجانب الفشل في التأهل لكأس العالم قطر 2022.
وانتقل البيان لكشف كواليس ما بعد وداع البطولة، موضحًا أن صادي اجتمع ببلماضي في كوت ديفوار واتفق معه على فسخ العقد، وعندما حان وقت توقيع المخالصة في الجزائر، تفاجأ بتوقيع كافة أفراد الجهاز الفني، بينما انسحب بلماضي بشكل مفاجئ مطالبًا منحه مزيدًا من الوقت للتفكير، بداعي أن الأمور المادية المتفقة عليها "غير كافية" من وجهة نظره.
واختتم: "بعد مرور أربعة أيام، لم يتلق الاتحاد أي رد من بلماضي، الذي غادر البلاد وتركنا دون رد، لذا اعتبرنا مغادرته للبلاد بمثابة الرفض، ومضطرين حاليًا لطي الصفحة والبحث عن مدرب جديد، ولقد أحاط الاتحاد علمًا بهذا الموقف المؤسف، ويحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المشروعة له، وفقًا لمصلحة الكرة الجزائرية".(GOAL.COM)
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