ريال مدريد يخطط لمكافأة كارفاخال

Advertisement

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن ريال مدريد قرر مكافأة مدافع الفريق داني كارفاخال.ويقدم كارفاخال (32 عامًا) مستويات مميزة مع الميرنجي هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما تخلص من لعنة الإصابات.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي تمديد عقد كارفاخال لمدة موسم آخر، رغم أن العقد الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.ويرى ريال مدريد أنه لا يوجد لاعب في السوق حاليًا أفضل من كارفاخال، الذي يعرف النادي جيدًا، ويعد أحد قادة غرفة الملابس.وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيكون سعيدًا أيضًا بفكرة تجديد عقده، خصوصًا أنه يعيش فترة مستقرة مع ريال مدريد، واستعاد مكانه في منتخب إسبانيا.ورغم بلوغ كارفاخال 34 عامًا، عندما ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد، إلا أن التفكير الوحيد حاليًا هو مكافأة اللاعب على ما يقدمه من مستوى.(موقع كورة)