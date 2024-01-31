كأس ديفيس... لبنان يواجه اليابان في القاهرة

سيحاول فريق لبنان لكأس ديفيس اثبات وجوده وتأكيد قوته عندما يواجه نظيره الياباني ضمن لقاء حاسم للصعود الى المجموعة العالمية الأولى اي مجموعة دول النخبة.

ويتواجه الفريقان الجمعة والسبت 2 و3 شباط المقبل على الملعب الأول التابع لنادي "سماش سبورتنغ كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة، وهو الملعب الذي اختاره الاتحاد اللبناني للتنس لأنه ترابي ويناسب طريقة لعب اللاعبين اللبنانيين.

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واكتمل الاثنين وصول البعثة اللبنانية التي تضم مديرها جوني عبدالله والمدرب الوطني فادي يوسف والمعالجة الفيزيائية لارا معوّض واللاعبين بنجامن حسن وهادي حبيب وحسن ابراهيم وفادي بيدان.

وسيلتحق رئيس الاتحاد اللبناني اوليفر فيصل بالبعثة الخميس المقبل لمواكبة المباريات.

وشارك لبنان في مسابقة كأس ديفيس لأول مرة عام 1957.



