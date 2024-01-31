13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
6 منتخبات عربية تتنافس على "كأس بيروت" لكرة السلة
Lebanon 24
31-01-2024
|
05:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت اللجنة المنظمة لـ "كأس بيروت" لكرة السلة لمنتخبات الرجال، التي تقام في العاصمة اللبنانية من 17 شباط المقبل الى 20 منه عن المنتخبات المشاركة وهي: سوريا والكويت والعراق وفلسطين وعُمان الى جانب المنتخب اللبناني المضيف.
Advertisement
وستوزع المنتخبات المشاركة على مجموعتين.
⁃ المجموعة الأولى: لبنان والعراق والكويت، والمجموعة الثانية: سوريا وفلسطين وعمان.
وتفتتح البطولة السبت في 17 شباط، على ان يكون نهائي البطولة يوم الثلاثاء 20 منه بين بطلي المجموعتين على اللقب.
ورحب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة نائب رئيس الاتحاد الاسيوي أكرم الحلبي بالأشقاء العرب، متمنيا للجميع طيب الإقامة في لبنان، والاستفادة من البطولة لأفضل تحضير ممكن في أجواء صحية ومناسبة.
وقال:"أن بيروت ستعود لتحتضن الاشقاء العرب أندية ومنتخبات، بعدما أكدت كرة السلة اللبنانية حضورها إقليميا وعالميا".وعبّر الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل رزق، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته لوجود المنتخبات العربية ولاسيما المنتخبات الخليجية في لبنان "على رغم الظروف الإقليمية، لتؤكد المسابقة أن بيروت هي دائما مدينة للحياة".
كما رحب بالمنتخب السوري الذي تأتي مشاركته تتويجا للتعاون بين الاتحادين، كاشفا أن المنظمين حرصوا على وجود المنتخب الفلسطيني ولاسيما في الظروف التي يعيشها، "ليكون حضوره فرصة للتجمع والتحضير والظهور بأفضل صورة في التصفيات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
Lebanon 24
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
09:43 | 2024-01-30
30/01/2024 09:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
10:56 | 2024-01-30
30/01/2024 10:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
11:40 | 2024-01-30
30/01/2024 11:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
14:24 | 2024-01-30
30/01/2024 02:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
إليكم أول أيام شهر رمضان المبارك
08:41 | 2024-01-30
30/01/2024 08:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:00 | 2024-01-31
فضيحة جديدة تُلاحق نيمار.. امرأة تطالبه بالاعتراف "بابنته"
06:27 | 2024-01-31
توصيات لإقامة نشاط رياضي في لبنان خلال العام 2024
04:44 | 2024-01-31
كأس ديفيس... لبنان يواجه اليابان في القاهرة
04:39 | 2024-01-31
ريال مدريد يخطط لمكافأة كارفاخال
03:53 | 2024-01-31
"نتائجك مخزية".. الاتحاد الجزائري يفضح جمال بلماضي في بيان رسمي
03:45 | 2024-01-31
بعد 24 سنة .. "منديل ميسي" يتسبب في غضب عارم داخل برشلونة!
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
31/01/2024 14:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
31/01/2024 14:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
31/01/2024 14:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24