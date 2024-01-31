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رياضة

6 منتخبات عربية تتنافس على "كأس بيروت" لكرة السلة

Lebanon 24
31-01-2024 | 05:17
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 أعلنت اللجنة المنظمة لـ "كأس بيروت" لكرة السلة لمنتخبات الرجال، التي تقام في العاصمة اللبنانية من 17 شباط المقبل الى 20 منه عن المنتخبات المشاركة وهي: سوريا والكويت والعراق وفلسطين وعُمان الى جانب المنتخب اللبناني المضيف.
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وستوزع المنتخبات المشاركة على مجموعتين.
⁃ المجموعة الأولى: لبنان والعراق والكويت، والمجموعة الثانية: سوريا وفلسطين وعمان.
 
 
وتفتتح البطولة السبت في 17 شباط، على ان يكون نهائي البطولة يوم الثلاثاء 20 منه بين بطلي المجموعتين على اللقب.

ورحب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة نائب رئيس الاتحاد الاسيوي أكرم الحلبي بالأشقاء العرب، متمنيا للجميع طيب الإقامة في لبنان، والاستفادة من البطولة لأفضل تحضير ممكن في أجواء صحية ومناسبة.

وقال:"أن بيروت ستعود لتحتضن الاشقاء العرب أندية ومنتخبات، بعدما أكدت كرة السلة اللبنانية حضورها إقليميا وعالميا".وعبّر الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل رزق، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته لوجود المنتخبات العربية ولاسيما المنتخبات الخليجية في لبنان "على رغم الظروف الإقليمية، لتؤكد المسابقة أن بيروت هي دائما مدينة للحياة".

كما رحب بالمنتخب السوري الذي تأتي مشاركته تتويجا للتعاون بين الاتحادين، كاشفا أن المنظمين حرصوا على وجود المنتخب الفلسطيني ولاسيما في الظروف التي يعيشها، "ليكون حضوره فرصة للتجمع والتحضير والظهور بأفضل صورة في التصفيات".

 

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