Advertisement

رياضة

فضيحة جديدة تُلاحق نيمار.. امرأة تطالبه بالاعتراف "بابنته"

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1159025-638423008910823973.jpg
Doc-P-1159025-638423008910823973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتوالى الاتهامات والفضائح الجنسية المرتبطة بالنجم نيمار دا سيلفا محترف الهلال السعودي، إذ تزعم امرأة هنغارية أن ابنتها البالغة 10 سنوات هي نتاج علاقة ربطتها باللاعب البرازيلي.

ووفقا لصحيفة Estadão فإن امرأة تدعى غابرييلا غاسبار، لجأت إلى المحكمة لإثبات أبوة نيمار لابنتها جازمين زوي، وتطالبه بنفقة قدرها 160 ألف ريال برازيلي شهريا (30 ألف يورو)، إلى جانب تحمله لكافة المصاريف التي تكبدتها على مدار الـ10 سنوات الماضية، سواء لإطعام ابنتها أو لإجراء الفحوصات الطبية أثناء الحمل، والتي قدرتها بـ2 مليون ريال برازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن محامي المرأة الهنغارية قدم طلبها إلى القاضي، والذي إن قبله الأخير، فسيضطر نيمار للخضوع لاختبار حمض نووي DNA.
 
من جانبه أشار أنجيلو كاربوني محامي غابرييلا، بأن العلاقة الجنسية بينها وبين نيمار، حدثت عام 2013، وقتما ذهبت لمشاهدة مباراة البرازيل أمام بوليفيا الودية، والتي أقيمت في يونيو من ذلك العام، والتقت وقتها بنجم السامبا وأقامت علاقة معه.

وشدد المحامي على أن الهنغارية حاولت مرارا التواصل مع والدي نيمار وكذلك شقيقته، إلى جانب إرسالها عدة رسائل له عبر حسابه على موقع التواصل "إنستغرام"، تحمل صور ابنتها، لكن لم تلق أي استجابة منهم.

وأكدت الصحيفة أنها حاولت التواصل مع المسؤولين الإعلاميين عن نيمار، لكن جميعهم رفضوا التعليق على القضية، سواء بالنفي أو الإيجاب.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان امرأة أخرى أنها بانتظار قدوم طفل، تزعم أنه ابن النجم البرازيلي نيمار. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:27 | 2024-01-31
05:17 | 2024-01-31
04:44 | 2024-01-31
04:39 | 2024-01-31
03:53 | 2024-01-31
03:45 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24