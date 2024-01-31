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رياضة

اتحاد الكرة المصري يعتذر للجماهير

Lebanon 24
31-01-2024 | 12:00
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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، بيانا عقب إقصاء المنتخب من دور الـ16 في منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها كوت ديفوار.

 

وودع "الفراعنة" بطولة كأس أمم إفريقيا، بطريقة تراجيدية، مساء الأحد، بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. 

 

 وقال الاتحاد المصري للكرة في بيان أنه "يتقدم الاتحاد بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة".

 
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كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي.

 

وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة.

( سكاي نيوز)
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