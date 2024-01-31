Advertisement

رياضة

أنشيلوتي يحسم الجدل حول مستقبل لوكا مودريتش مع ريال مدريد

Lebanon 24
31-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1159234-638423372890916754.jpg
Doc-P-1159234-638423372890916754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأن النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، يجب أن يتخذ بنفسه قرار تجديد عقده.

 

وقال كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي: "مثلما قلت، مودريتش أسطورة في كرة القدم ولريال مدريد، القرارات الخاصة بالمواسم المقبلة يجب أن يتخذها هو".

 

وتحدث أنشيلوتي مجددا حول علاقته كمدرب مع لاعب الوسط الكرواتي، والذي لم يشارك في آخر مباراتين ولم يجر حتى عمليات الإحماء، بقوله: "يمكنني أن أتفهم أن لاعبا شابا مثل أردا غولر على سبيل المثال يقوم بالإحماء لأنه لا يشارك، ولكنني لا يمكنني فعل ذلك مع مودريتش الذي يبلغ من العمر 38 عاما وسبق له الفوز بخمسة بطولات لدوري الأبطال ويعد أسطورة للنادي".

 
Advertisement

وأما فما يخص اللاعب التركي أردا غولر نفسه، فقد طالب المدرب الإيطالي بالصبر قليلا عليه، قائلا: "إنه يتطور بشكل جيد للغاية، يتحسن بدنيا يوما تلو الآخر ويتأقلم في الوقت الحالي على القوة والحدة التي نتمتع بها".

وتابع: "بعد 6 أشهر من الإصابات بدأ بشكل أكثر هدوءا، إنه جيد على المستوى البدني وسيحظى ببعض الدقائق ولكن يجب الصبر عليه قليلا".

 

وأتم كارلو أنشيلوتي: "أعلم أن هناك الكثير من الضغوطات عليه وأن هناك بلدا بأكملها مثل تركيا تريد رؤية أردا غولر في ريال مدريد، أتفهم ذلك جيدا ولكن يجب التحلي بالصبر لأن الفتى لا يزال في الـ18 من عمره، سيأخذ وقته في اللعب مع ريال مدريد".

( روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:04 | 2024-02-01
02:55 | 2024-02-01
02:37 | 2024-02-01
01:35 | 2024-02-01
00:33 | 2024-02-01
23:53 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24