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رياضة

بركلات الترجيح.. إيران تقصي سوريا بصعوبة

Lebanon 24
31-01-2024 | 23:33
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بلغ المنتخب الإيراني ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023 بتغلّبه على نظيره السوري بركلات الترجيح (5-3) الأربعاء في ثمن نهائي البطولة القارية على استاد عبدالله بن خليفة.
وبادر المنتخب الإيراني بافتتاح النتيجة عبر مهدي طارمي من ركلة جزاء في الدقيقة 34.
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وبذات الطريقة أدرك المنتخب السوري التعادل عبر عمر خريبين من علامة الجزاء في الدقيقة 64.

وعجز المنتخبان عن حسم نتيجة "موقعة" استاد عبدالله بن خليفة في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لإيران (5-3).

وشهدت المواجهة طرد المهاجم الإيراني مهدي طارمي بعد جمعه لبطاقتين صفراوين (90+1).

وستلاقي إيران في ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023 اليابان التي تخطّت عقبة البحرين (3-1) في ثمن النهائي.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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