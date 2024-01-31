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رياضة

مانشستر سيتي يحقق فوزاً كبيراً أمام بيرنلي

Lebanon 24
31-01-2024 | 23:53
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حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على حساب ضيفه بيرنلي 3-1 اليوم الأربعاء في الجولة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وسجل كل من جوليان ألفاريز (16 و22) ورودريغو هيرنانديز "رودري" (46) أهداف السيتي فيما دوّن أمين الدخيل هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 90+3، ليحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ46 نقطة.
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وفي مباراة أخرى، حقق توتنهام هوتسبير فوزاً مثيراً على برينتفورد 3-2.

وسجل كل من ديستيني أودوجي (48) وبيرنان جونسون (49) و ريشارليسون (56) أهداف توتنهام فيما دوّن نيال موباي (15) وإيفان توني (67) هدفي برينتفورد.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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