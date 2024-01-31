مانشستر سيتي يحقق فوزاً كبيراً أمام بيرنلي

حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على حساب ضيفه بيرنلي 3-1 اليوم الأربعاء في الجولة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

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وسجل كل من جوليان ألفاريز (16 و22) ورودريغو هيرنانديز "رودري" (46) أهداف السيتي فيما دوّن أمين الدخيل هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 90+3، ليحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ46 نقطة.وفي مباراة أخرى، حقق توتنهام هوتسبير فوزاً مثيراً على برينتفورد 3-2.وسجل كل من ديستيني أودوجي (48) وبيرنان جونسون (49) و ريشارليسون (56) أهداف توتنهام فيما دوّن نيال موباي (15) وإيفان توني (67) هدفي برينتفورد.(بي إن سبورتس)