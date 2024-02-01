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رياضة

إثارة إنكليزية اليوم.. اليونايتد يحلّ ضيفًا ثقيلاً على وولفرهامبتون

Lebanon 24
01-02-2024 | 00:33
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يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره وولفرهامبتون في تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الخميس على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الحالي.
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انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين وولفرهامبتون ضد مان يونايتد بالدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المواجهة التي أقيمت بين الناديين على "أولد ترافورد".

يسعى أصحاب الأرض الى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز في المواجهة لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خاصة وأن الفارق بينه ومنافس اليوم 3 نقاط فقط.

بينما يأمل نادي مانشستر يونايتد في مطاردة المربع الذهبي للبطولة وضم 3 نقاط الى رصيده لتعويض ما فاته في المباريات السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق وولفرهامبتون في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والخسارة في مثلها والتعادل في 5 وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 31.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الـ8 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 9 مواجهات وتسجيل 24 هدفًا وتلقي 29.(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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