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رياضة

كايزرسلاوترن يتجاوز عقبة هيرتا برلين

Lebanon 24
01-02-2024 | 02:37
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تجاوز كايزرسلاوترن عقبة مضيفه هيرتا برلين (3-1) الأربعاء في ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم.
وبصم كل من جان إلفيدي (5) وريشموند تاكي (38) وفيليب كالوتش (69) على أهداف الفائز.

في المقابل سجّل للخاسر فابيان ريز (90+1).
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وبذلك ضمن كايزرسلاوترن بطاقة العبور إلى نصف نهائي المسابقة المحلية.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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