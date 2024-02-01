كايزرسلاوترن يتجاوز عقبة هيرتا برلين

تجاوز كايزرسلاوترن عقبة مضيفه هيرتا برلين (3-1) الأربعاء في ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم.

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وبصم كل من جان إلفيدي (5) وريشموند تاكي (38) وفيليب كالوتش (69) على أهداف الفائز.في المقابل سجّل للخاسر فابيان ريز (90+1).وبذلك ضمن كايزرسلاوترن بطاقة العبور إلى نصف نهائي المسابقة المحلية.(بي إن سبورتس)