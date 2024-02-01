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رياضة

عقدة تشلسي خارج أرضه تتفاقم.. هزائم لا تنتهي

Lebanon 24
01-02-2024 | 04:35
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قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشلسي بعد الهزيمة 4-1 أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، الأربعاء، إن فريقه بحاجة للمزيد من الثقة إذا أراد إيقاف سلسلة النتائج السيئة خارج ملعبه.

وخسر تشلسي، الذي أنفق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (506 ملايين دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 5 من آخر 6 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما فاز 4 مرات متتالية في ستامفورد بريدج.
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وتغلب متصدر الدوري على فريق بوكيتينو، الأربعاء، وقال المدرب الأرجنتيني إن تشلسي يحتاج للوقت لتقليص الفارق.

ويملك ليفربول، الذي لم يخسر على ملعب أنفيلد هذا الموسم في جميع المسابقات، 51 نقطة من 22 مباراة.

وقال بوكيتينو عن التفاوت في الأداء على أرضه وخارجها إنه "بسبب جزء من شخصيتنا، وشخصيتنا أيضا. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر ثقة في أنفسنا. نحن بحاجة للثقة. نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا القدرة على تقديم نفس الأداء الذي نقدمه على أرضنا عندما نلعب خارجها. إنها مسألة وقت. كنا نتنافس ضد المتصدر وبالطبع، من الجيد بالنسبة لنا أن نشعر أننا بحاجة للتحسن".(سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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