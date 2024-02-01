9 طعنات تهدد تشافي بالموسم الصفري

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بات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، مهددًا بالخروج من موسمه الأخير في النادي الكتالوني دون ألقاب.وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة، في نهاية الموسم الجاري، عقب الخسارة المذلة ضد فياريال بنيتجة (5-3) في الليجا، والتي جاءت عقب الهزيمة في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد (4-1)، ثم الإقصاء من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو (4-2).والتقط تشافي أنفاسه مساء أمس الأربعاء، بتحقيق الانتصار بهدف دون رد على أوساسونا، برأسية متقنة من الوافد الجديد فيتور روكي.لكن الفريق الكتالوني يعاني كثيرًا على مستوى الإصابات، إذ يفقد 9 لاعبين أغلبهم من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها تشافي منذ بداية الموسم.