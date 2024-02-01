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رياضة
9 طعنات تهدد تشافي بالموسم الصفري
Lebanon 24
01-02-2024
|
08:30
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بات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، مهددًا بالخروج من موسمه الأخير في النادي الكتالوني دون ألقاب.
وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة، في نهاية الموسم الجاري، عقب الخسارة المذلة ضد فياريال بنيتجة (5-3) في الليجا، والتي جاءت عقب الهزيمة في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد (4-1)، ثم الإقصاء من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو (4-2).
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والتقط تشافي أنفاسه مساء أمس الأربعاء، بتحقيق الانتصار بهدف دون رد على أوساسونا، برأسية متقنة من الوافد الجديد فيتور روكي.
لكن الفريق الكتالوني يعاني كثيرًا على مستوى الإصابات، إذ يفقد 9 لاعبين أغلبهم من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها تشافي منذ بداية الموسم.
وكان آخر المصابين فيران توريس، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة أوساسونا، ومن المتوقع غيابه لمدة شهر.
بذلك ينضم توريس لقائمة المصابين التي تشمل كلا من: ماركوس ألونسو، تير شتيجن، جواو فيليكس، إينيجو مارتينيز، رافينيا، سيرجي روبرتو، جافي، وأليخاندرو بالدي.
ويأمل تشافي أن يستعيد بعض من المصابين في الأسابيع المقبلة، من أجل تفادي انتهاء فرص المنافسة في الليجا، بجانب تهديد الإقصاء من دوري الأبطال. (كووورة)
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