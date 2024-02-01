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رياضة

تحديد موعد إعلان مبابي قراره النهائي بشأن الرحيل عن باريس

Lebanon 24
01-02-2024 | 10:30
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أفادت تقارير صحيفة بأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هداف فريق باريس سان جيرمان سيصدر بيانا يوم الخميس المقبل، يعلن فيه قراره النهائي حول مستقبله مع النادي.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية، لصيغة بشأن تجديد عقده مع النادي، ما جعله يدخل الفترة الحرة من عقده، ويحق له حاليا التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع إلى الفريق الباريسي.
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كيليان مبابي سيصدر بيانا، يوم الخميس المقبل، يعلن خلاله القرار النهائي بشأن مستقبله.

وأشارت تقارير إلى أن بيان مبابي سيتضمن إعلانه مغادرة باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، وعليه فلن يجدد اللاعب عقده مع النادي، ما يفتح الطريق لانتقاله إلى ريال مدريد.

وبدوره، صرح دانيل ريولو الصحفي الشهير في شبكة "RMC" بأن كيليان مبابي سيرحل هذه المرة عن فريق باريس سان جيرمان، وينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وتحدث دانييل ريولو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قائلا: "بالحديث عن باريس سان جيرمان ومبابي، فإن كرتي البلورية تخبرني أنه سيرحل هذه المرة".

واكد دانييل ريولو، المذيع في شبكة "RMC"، استياء المهاجم الفرنسي من قرار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بتعيينه مهاجما صريحا، مشددا على أن مبابي سيبقى صامتا ولن يعبر عن معارضته علنا، لكنه يدرك أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم.  

ومن جهة ريال مدريد، فإن النادي الملكي يبقى هادئاً بانتظار قرار كيليان مبابي، ولكن هذه المرة لن ينتظر الريال طويلاً كما حدث في السابق. (روسيا اليوم) 
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