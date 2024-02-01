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رياضة

أُصيب بـ7 طلقات على الأقل.. وفاة مقاتل الفنون القتالية المختلطة بالرصاص!

Lebanon 24
01-02-2024 | 09:47
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أطلق مجهول النار على مقاتل الفنون القتالية المختلطة محمد رسول موتايف البالغ 20 عاماً، تلميذ نادي والد المقاتل الشهير حبيب نورمحمدوف، في مدينة محج قلعة بجمهورية داغستان الروسية.

وقالت الشرطة إنه مساء أمس الأربعاء عند الساعة 22:30، تلقت بلاغا بسماع أصوات عيارات نارية بالقرب من مبنى سكني في شارع غابتساخسكايا في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية.  وذكرت لجنة التحقيق الروسية في داغستان أن موتايف أصيب بـ7 طلقات على الأقل.
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وكشف فيديو كاميرا المراقبة أن موتايف كان عائدا إلى منزله من التدريب، قبل أن يظهر القاتل عند الباب الأمامي لمدخل منزله حيث أطلق النار عليه من مسافة قريبة ولاذ بالفرار.

وأصابت إحدى الرصاصات موتاييف في الرأس ولفظ أنفاسه الأخيرة في سيارة الإسعاف.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به وهو ناديرخان كاديرخانوف البالغ 18 عاما، وقال معارفه إن موتايف وأصدقاءه ضربوا الجاني وأهانوه منذ حوالي شهر، وأنه أقدم على الجريمة انتقاما من موتايف.

وتدرب موتايف في نادي عبد المناب نورمحمدوف، والد بطل الوزن الخفيف السابق في UFC حبيب نورمحمدوف.

وخاض نزاله الأخير العام الماضي في موسكو، وكان من المقرر عقد النزال التالي في 23 شباط في AMC Fight Nights 123. (روسيا اليوم)
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