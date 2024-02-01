مساعد مانشيني يكشف مستقبل الجهاز الفني للمنتخب السعودي

ألمح الإيفواري يايا توريه، مساعد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، لاستمرار الجهاز الفني في منصبه، بعد الإقصاء من كأس أمم آسيا 2023.

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وخرج الأخضر السعودي مبكرا من نهائيات بطولة كأس آسيا، على يد نظيره الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (2-4) بعد تعادلهما في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وتعرض مانشيني لانتقادات قاسية بعد الإقصاء، سواء على المستوى الفني بسبب تراجعه للدفاع ما سمح للمنتخب الكوري بالعودة في المباراة، أو لقطته المثيرة للجدل بمغادرته أرض الملعب قبل الركلة الحاسمة للمنافس.

وأثيرت التكهنات حول مصير مانشيني مع الأخضر، خصوصا بعد تصريحات ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي لم يحسم فيها مصير المدرب.

ونشر يايا توريه صورة للأخضر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم مرفقة "بتدوينة" ألمح فيها إلى إمكانية استمرار الجهاز الفني في منصبه.

وكتب توريه: "في الحياة، نتعلم من اللحظات الصعبة، النتيجة النهائية مؤلمة، لكنها لن تؤدي إلا لزيادة تصميمنا على تحقيق النجاح فيما هو قادم.

وأضاف قائد منتخب كوت ديفوار السابق: "شكرا للجماهير في جميع أنحاء البلاد على طاقتكم ودعمكم، سيبذل اللاعبون والمدربون والموظفون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح".