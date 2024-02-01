فريق رونالدو يكتسح نادي ميسي بـ6 أهداف

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اكتسح النصر السعودي فريق إنتر ميامي الأميركي 6 - صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض، التي يستضيفها ملعب "كينغدوم أرينا".ولم تشهد المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بسبب عدم جاهزيته، فيما شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.وتقدم النصر في الدقيقة الثالثة عن طريق أوتافيو، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف إيمريك لابورت الهدف الثالث من تسديدة رائعة من مسافة بعيدة في شباك إنتر ميامي في الدقيقة 12.وفي الدقيقة 51 سجل تاليسكا الهدف الرابع للنصر والثاني له من ضربة جزاء، وبعد ذلك سجل محمد مران الهدف الخامس في الدقيقة 68، واختتم تاليسكا سداسية الفريق في الدقيقة 73. (العربية)