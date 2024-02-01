Advertisement

رياضة

من هو مدرب منتخب عُمان الجديد؟

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1159634-638424242889209824.jpg
Doc-P-1159634-638424242889209824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، امس، تعيين التشيكي ياروسلاف شيلهافي مدربا جديدا للمنتخب الوطني بعقد يمتد حتى عام 2026، خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

 

وقال الاتحاد في بيان، إن رئيس مجلس إدارته سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي، وقع في مقر الاتحاد مع المدرب شيلهافي عقدا لقيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول حتى عام 2026، بداية من شباط الجاري.

 

وأضاف: "يأتي تعاقد مجلس الاتحاد مع ياروسلاف شيلهافي، لقيادة الأحمر في المرحلة المهمة القادمة، المتمثلة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

 

ودرب شيلهافي (62 عاما) منتخب بلاده من 2018 حتى 2023، وقاده إلى ربع نهائي كأس أوروبا عام 2020، كما تأهل معه إلى البطولة التي ستقام في ألمانيا من 14 حزيران إلى 14 تموز 2024.

 

وودع المنتخب العماني نهائيات كأس آسيا التي تقام حاليا في قطر من دور المجموعات بعدما اكتفى بنقطتين بتعادله مع تايلاند سلبا وقرغيزستان بهدف لمثله، والهزيمة من السعودية بهدفين لهدف.

 

وقرر الاتحاد عقب الخروج المبكر من البطولة القارية عدم تجديد عقد مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، في ظل انتقادات واسعة تعرض لها الأخير بسبب تراجع النتائج.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:30 | 2024-02-02
23:49 | 2024-02-01
15:35 | 2024-02-01
15:30 | 2024-02-01
12:10 | 2024-02-01
10:30 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24