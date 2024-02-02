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خاص

هل انتهت أزمة بنزيما مع إتحاد جدة؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
02-02-2024 | 04:30
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يبدو أن أزمة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، مع المدير الفني للفريق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، التي شغلت عشّاق الرياضة في السعودية مؤخراً، قد انتهت.

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وكانت العلاقة بين بنزيما وفريقه الاتحاد، قد توترت خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تأخرّ عودة اللاعب الفرنسي إلى الفريق، عقب نهاية الإجازة الممنوحة للاعبين، خلال فترة التوقف الدولي. ثم عاد اللاعب إلى مدينة جدة السعودية، بعد أن تخلّف عن مرافقة الاتحاد في معسكره بمدينة دبي الإماراتية، وانقطعت الاتصالات معه.

وتأخرت عودة بنزيما إلى الاتحاد السعودي لمدّة 17 يوماً، وهذا ما أغضب إدارة النادي ومدرّب الفريق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الذي رفض التحاق اللاعب بمعسكر دبي، حسب تقارير صحفية متنوعة.

صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت بدورها، أن المدرّب غاياردو، سمح بعودة بنزيما إلى التدريبات عقب الأزمة التي نشبت بينهما في وقت سابق. لكن المفاجأة الكبرى، كانت بتلك التي فجّرها برنامج "أكشن مع وليد"،حيث أكد مواصلة المهاجم الفرنسي الغياب عن تدريبات العميد الاتحادي، حتى بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى جدة، على الرغم من إعطاء غاياردو الضوء الأخضر له، للعودة.

هذه الأزمة، أدّت إلى انتشار بعض الأخبار، التي أفادت بعدم سعادته مع "العميد" الاتحادي، ورغبته في الرحيل خلال "الميركاتو" الشتوي الذي أغلق خلال الساعات الماضية، وسط اهتمام العديد من الأندية الإنكليزية والأوروبية.

الا أنّ "الرياضية" السعودية، أكدّت أن الفرنسي أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي، وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بعدما انتظم في البرنامج المعدّ من المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية، في مقرّ النادي.

ويبدو أن كريم بعد تلك الشائعات، اتخذ خطوة جديدة في سبيل استمراره مع "العميد"، خلال الفترة المقبلة. ووفقاً للصحفي الإنكليزي بن جاكوبس، فإن كريم بنزيما عقد محادثات مع مسؤولي الاتحاد هذا الأسبوع، من أجل مناقشة الخطط الصيفية للفريق.

وأوضح جاكويس، عبر حسابه على موقع "إكس"، أن الاجتماعات شملت أيضاً تنقية الأجواء بين اللاعب والإدارة، بعد الفترة الصعبة التي عاشها اللاعب في الأيام الماضية.

كما أكدّ أن إدارة الاتحاد، تعمل بالتعاون مع لجنة الاستقطاب بالمملكة على جلب صفقات جديدة للفريق في الصيف المقبل، من أجل استمرار كريم بنزيما لموسم آخر مع العميد، مشدداً على أن بنزيما لم يقدّم طلباً رسمياً للرحيل عن الاتحاد في الأيام الماضية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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