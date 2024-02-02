12
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد فشل صفقة بن رحمة.. ليون الفرنسي يلجأ للفيفا
Lebanon 24
02-02-2024
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
فشل أولمبيك ليون الفرنسي إتمام تعاقده مع الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام يونايتد الإنكليزي، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، أمس الخميس.
من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن إفساد وست هام انتقال الدولي الجزائري للعملاق الفرنسي في الساعات الأخيرة.
Advertisement
وأكد رومانو أن بن رحمة وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ليون، لكن وست هام لم يقم بالإجراءات الصحيحة عبر نظام "TMS".
وأضاف: "أولمبيك ليون سيتقدم بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيصدر بيانا رسميا بشأن الأمر، فضلا عن استفساره من النادي الإنجليزي عن سبب عدم قيامه بالإجراءات بالشكل المطلوب".
من جانبه، قال ليون في بيان عبر موقعه الرسمي: "يأسف أولمبيك ليون بشدة أن يعلن عن فشل صفقة انتقال سعيد بن رحمة لأسباب خارجة عن إرادته، ويشكك في سلوك وست هام الذي لم ينجح في إنهاء الإجراءات الإدارية المطلوبة رغم كل الاتفاقيات المبرمة".
وأضاف: "كان أولمبيك ليون سعيدا بالترحيب بسعيد بن رحمة في ليون، لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله من وست هام، كما ووقع الناديان على اتفاقية انتقال مؤقتة، وحصل ليون على الضوء الأخضر لاستكمال عملية الانتقال بسلاسة وشفافية".
وأكد أنه استكمل كافة الإجراءات الإدارية، بما في ذلك إدراج بيانات اللاعب عبر نظام "TMS"، لكنه تفاجئ بعدم إدراج البيانات من الجانب الإنجليزي، بالرغم من رسائل التذكير المتكررة والاتصالات الهاتفية المتبادلة.
وواصل: "في ظل غياب هذا الإجراء المتبادل من جانب النادي الإنجليزي، وبعد هذا السلوك غير المفهوم، والذي يثير التساؤلات، لا يمكن طلب شهادة الانتقال الدولية قبل وقت إغلاق نافذة الانتقالات".
وختم: "يأسف ليون بشدة لهذا الموقف، الذي يدل على عدم الاحترام من جانب وست اتجاه النادي واللاعب، ويحتفظ بالحق في جميع الإجراءات المناسبة اللازمة للتحقق من صحة الصفقة في وقت لاحق، وتحميل وست هام المسؤولية إذا لزم الأمر". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
Lebanon 24
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
11:11 | 2024-02-01
01/02/2024 11:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
للمودعين... تعميم مهمّ عن مصرف لبنان سيصدر غداً هذه تفاصيله
Lebanon 24
للمودعين... تعميم مهمّ عن مصرف لبنان سيصدر غداً هذه تفاصيله
14:12 | 2024-02-01
01/02/2024 02:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... قاعدة أميركيّة تتعرّض للإستهداف
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... قاعدة أميركيّة تتعرّض للإستهداف
12:39 | 2024-02-01
01/02/2024 12:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
06:55 | 2024-02-02
02/02/2024 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهمّ... إليكم هذا البيان من الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز
Lebanon 24
خبرٌ مهمّ... إليكم هذا البيان من الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز
12:59 | 2024-02-01
01/02/2024 12:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:52 | 2024-02-02
تعادل لبنان واليابان 1-1 في اليوم الأول لمسابقة كأس ديفيس
09:02 | 2024-02-02
عقب فوزه على نظيره الطاجيكي.. الأردن يكتب التاريخ في كأس آسيا
08:10 | 2024-02-02
خطة اعلامية من الاولمبية اللبنانية لمواكبة دورة باريس الاولمبية صيفا
04:30 | 2024-02-02
هل انتهت أزمة بنزيما مع إتحاد جدة؟
03:08 | 2024-02-02
تركي آل الشيخ "يسخر" من إصابة ميسي: خاف من جلد النصر له
00:30 | 2024-02-02
دحول تاريخي.. جمهوري إسباني يهز الملعب بأعلام فلسطين خلال لقاء مع فريق إسرائيلي
فيديو
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
02/02/2024 17:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
02/02/2024 17:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
02/02/2024 17:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24