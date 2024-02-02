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رياضة

إغتيال لاعب كرة قدم أثناء المباراة... مسلّح اقتحم الملعب وأطلق عليه 6 رصاصات! (صورة)

Lebanon 24
02-02-2024 | 10:47
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لقي اللاعب الدولي البوليفي السابق، سيرجيو يوريغي، البالغ من العمر 38 عاما، مصرعه خلال مباراة ودية في حي "سانتا إينيس" في كواوتلا، بمقاطعة موريلوس المكسيكية.

وتعرض سيرجيو يوريغي لإطلاق النار ست مرات من قبل مهاجم مجهول في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي للمكسيك.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد خرج يوريغي لاعب منتخب بوليفيا السابق من الملعب ليشرب الماء على مقاعد البدلاء لفترة وجيزة خلال المباراة. لكن اللاعب صدم من اقتحام مسلح لأرض الملعب، حيث قام الأخير بإطلاق الرصاصات عليه، من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابة يوريغي بجروح قاتلة.
 
ويقال إن مطلق النار فر من مكان الحادث على دراجة نارية كانت تنتظره عند بوابة الملعب، وذلك بعد قيامه بجريمته.

وهرعت خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ يوريغي الذي توفي على الفور تقريبا.
 
وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة تحقيق الطب الشرعي وهي تنزل إلى أرض الملعب أثناء قيامها بتمشيط مكان الحادث بحثا عن أدلة محتملة.

وفي الوقت نفسه، تحاول الشرطة التأكد من هوية المسلح وتحديد الدافع وراء عملية القتل الصادمة. (روسيا اليوم) 
 
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