Advertisement

رياضة

التعليق الرسمي الأوّل.. هل طُرد اللاعب العراقي بسبب "المنسف"؟

Lebanon 24
02-02-2024 | 11:00
A-
A+
مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، بسبب "طريقة احتفاله"، بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى الأردن.
Doc-P-1159925-638424941942750580.jpg
Doc-P-1159925-638424941942750580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد حالة الجدل التي سادت خلال الأيام الماضية بين العراقيين والأردنيين على مواقع التواصل، إثر مباراة دور الـ16 بين العراق والأردن، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، دخل الاتحاد الآسيوي رسميا على الخط ليقطع الشك باليقين لناحية سبب طرد مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، بسبب "طريقة احتفاله"، بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى الأردن.
Advertisement
 
وأوضح الإتحاد أن القرار كان صائباً، مضيفا أن "حسين تلقى إنذاراً أولاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة اعتراضه سواء بالكلام أو التصرف، في حين تم توجيه الإنذار الثاني في الدقيقة 77 بسبب تأخيره استئناف اللعب بشكل مفرط".

إلى ذلك، أشار الاتحاد إلى أن قرار الحكم أتى تماشياً مع قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم IFAB، وبالاستناد للمادة 12 التي تنص على وجوب إنذار أي لاعب يسيء السلوك ويؤخر استئناف اللعب بشكل مفرط، ما يدحض سبب "احتفال المنسف" الذي انتشر كالنار في الهشيم بعد هزيمة العراق.(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2024-02-02
14:48 | 2024-02-02
14:00 | 2024-02-02
13:32 | 2024-02-02
12:41 | 2024-02-02
12:28 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24