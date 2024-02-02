التعليق الرسمي الأوّل.. هل طُرد اللاعب العراقي بسبب "المنسف"؟

بعد حالة الجدل التي سادت خلال الأيام الماضية بين العراقيين والأردنيين على مواقع التواصل، إثر مباراة دور الـ16 بين العراق والأردن، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، دخل الاتحاد الآسيوي رسميا على الخط ليقطع الشك باليقين لناحية سبب طرد مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، بسبب "طريقة احتفاله"، بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى الأردن.

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وأوضح الإتحاد أن القرار كان صائباً، مضيفا أن "حسين تلقى إنذاراً أولاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة اعتراضه سواء بالكلام أو التصرف، في حين تم توجيه الإنذار الثاني في الدقيقة 77 بسبب تأخيره استئناف اللعب بشكل مفرط".



إلى ذلك، أشار الاتحاد إلى أن قرار الحكم أتى تماشياً مع قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم IFAB، وبالاستناد للمادة 12 التي تنص على وجوب إنذار أي لاعب يسيء السلوك ويؤخر استئناف اللعب بشكل مفرط، ما يدحض سبب "احتفال المنسف" الذي انتشر كالنار في الهشيم بعد هزيمة العراق.(العربية)