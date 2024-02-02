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رياضة
خبر رياضي يُشغل المغرب.. ما علاقة كوبا أميركا؟
Lebanon 24
02-02-2024
|
12:28
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تداولت وسائل إعلام أنباء عن مشاركة المنتخب المغربي في بطولة "كوبا أمريكا 2024" التي ستقام صيف العام الحالي في الولايات المتحدة.
ونفى مسؤول بالاتحاد المغربي لكرة القدم، مشاركة المنتخب في البطولة التي تقام بالفترة بين 20 حزيران و16 تموز المقبلين.
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ونقل موقع "SNRTnews" الإخباري عن مسؤول في الاتحاد، قوله إن الجامعة الملكية المغربية لم تتوصل إلى اتفاق.
وأعلن المسؤول "عدم تلقي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أي دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بخصوص مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كوبا أمريكا".(عربي21)
المصدر: عربي21
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