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رياضة

حول إهانة بيلينغهام لاعب خيتافي.. قرّاء الشفاه سيتدخلون

Lebanon 24
02-02-2024 | 14:00
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تتجه رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) لفتح تحقيق في واقعة جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وما بدر منه خلال مواجهة خيتافي.
 
وحقق الريال فوزا ثمينا على حساب خيتافي، أمس الخميس، بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي جمعهما بملعب ألفونسو بيريز، وكان مؤجلا عن الجولة ال20 من الدوري الإسباني.
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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن رابطة الليجا طلبت تقريرا من خبراء قراءة الشفاه، للتحقيق في الشكوى المقدمة من خيتافي ضد بيلينغهام.

وأضافت أن الشكوى مبنية على إهانة بيلينغهام المحتملة لماسون جرينوود، لاعب خيتافي، بعدما وصفه الأول ب"المغتصب"، لافتة إلى أن لاعب الريال أطلق الوصف باللغة الإنجليزية، حسبما أظهرت الكاميرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الخبراء، هو الذي سيحدد ما إذا كانت الشكوى لها أساس من الصحة أم لا، قبل تحديد الخطوات التالية التي يجب اتباعها.

وكان جرينوود متهما بالاغتصاب في بريطانيا، قبل أن يتم إسقاط الاتهام في وقت لاحق.(موقع كورة)
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