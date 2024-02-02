سُداسي الأوائل انطلق.. مباراة أُولى مثيرة بين الأنصار والعهد هذه تفاصيلها

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انتهت مباراة العهد والأنصار، اليوم الجمعة، بالتعادل 1-1، في أولى جولات مرحلة سداسي الأوائل، لتحديد بطل الدوري اللبناني للموسم الحالي 2023-2024.وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ بدايتها، ووضحت رغبة كلا الفريقين في حصد أول 3 نقاط في مرحلة السداسي.وتبادل العهد والأنصار الهجمات، إلا أنهما فشلا في هز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني، ازدادت المباراة إثارة بعدما أخذ الأنصار زمام المبادرة، ونجح في تسجيل أول الأهداف بالدقيقة 64، عن طريق اللاعب محمد حبوس.وحاول العهد العودة في النتيجة، حيث شهد اللقاء تطورا مثيرا بعدما تلقى الحاج مالك تال نجم الأنصار، بطاقة حمراء وسط اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني والإداري للفريق، ليشهر الحكم بطاقة حمراء أخرى لعباس حسن مدير الفريق بالدقيقة 91.وضغط العهد بكامل خطوطه في محاولة لاستغلال النقص العدد في صفوف الأنصار.وفي الدقيقة 96، ينجح المتألق كريم درويش في تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.(موقع كورة)