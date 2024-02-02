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رياضة

كوريا الجنوبية تطيح بـ"أستراليا".. والنشامى أمام امتحان صعب

Lebanon 24
02-02-2024 | 13:32
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ضربت كوريا الجنوبية، الجمعة، موعدا مع الأردن في نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوزها على أستراليا 2-1 على استاد الجنوب في الدوحة يوم الجمعة.

وتقدمت أستراليا في النتيجة بقدم كريغ غودوين في الدقيقة 42، وبينما كانت المبارة تتجه إلى نهايتها حصلت كوريا الجنوبية على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وعدلت النتيجة في الدقيقة 90.
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وفي الشوط الإضافي الأول سجل النجم الكوري هيونغ مين سون هدفا كوريا الجنوبية الثانية من ركلة مباشرة رائعة في الدقيقة 104.

وتلتقي كوريا الجنوبية مع الأردن في مواجهة نصف النهائي على استاد أحمد بن علي يوم الثلاثاء 6 شباط.(الحرة)
المصدر: الحرة
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