السعودية لا تهدأ.. رياضة عالمية جديدة ستستحوذ عليها

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إستكمالا برؤية 2030، برزت شركة استثمارية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، كمرشح أول لدعم دوري دراجات جديد، في أحدث خطوة من جانب المملكة للاستثمار في الرياضات العالمية، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت الوكالة أن شركة "سرج" السعودية للاستثمار الرياضي، التي تأسست العام الماضي، تجري مفاوضات حصرية حول استثمار محتمل بقيمة حوالي 250 مليون يورو (270 مليون دولار) في المشروع الذي تقوده مجموعة من فرق الدراجات الأوروبية الكبرى.وفي حال نجاحها، فإنها ستكون أول مشاركة كبيرة للسعودية في رياضة الدراجات بعد ضخ المليارات في الرياضات الأخرى في جميع أنحاء العالم مثل كرة القدم ورياضة السيارات والرياضات القتالية. وتعد الرياضة إحدى ركائز خطط التنويع الاقتصادي المنبثقة عن رؤية الحكومة 2030 التي تسعى إلى بناء صناعات جديدة وخلق فرص العمل.وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن بعض فرق الدراجات الكبرى تشعر بالقلق من أن نصيب الأسد من أرباح السباقات الرئيسية، بما في ذلك سباق فرنسا للدراجات، تذهب إلى منظميها وأن الدوري الجديد يمكن أن يكون وسيلة لإعادة ضبط الأرباح.(عربي 21)