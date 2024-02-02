تشافي عن رحيله: لسنا حمقى!





تشافي خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة ديبورتيفو ألافيش، المقامة غدًا، السبت، بالدوري الإسباني، ليتحدث عن قرار رحيله والحوار الذي خرج به جوان لابورتا رئيس النادي.

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وقال تشافي عن ملف رحيله: "الأمر لا يتعلق بالتعب أو الصحة العقلية، أنا بخير جدًا، السبب كذلك ليس الانتقادات، لا أحد يعرف النادي أكثر مني ولكني شعرت بأنه يجب علي الرحيل في 30 يونيو لأنه القرار الأفضل للنادي".



أما عن المحادثة التي أجراها مع جوان لابورتا بخصوص رحيله، قال: "لقد قلت دائمًا إن التقييم يحدث بنهاية الموسم، ولكنه يحدث هنا كل أسبوع، أخبرت الرئيس أن النادي يحتاج إلى تغيير في الاتجاه، الإعلان عن هذا للإعلام كان الخيار الأفضل".



وعن خسارة بيرجفال لتوتنهام، قال:"هذا حال السوق، عندما تراهن على لاعبين أعمارهم تتراوح بين 16 أو 17 سنة يكون حلمهم الوصول للفريق الأول، نحن حاولنا وتقدمنا بعرض". نفى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن رحيله عن النادي جاء بسبب معاناته من التعب أو مشكلة في الصحة العقلية بسبب الضغوط الواقعة عليه.تشافي خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة ديبورتيفو ألافيش، المقامة غدًا، السبت، بالدوري الإسباني، ليتحدث عن قرار رحيله والحوار الذي خرج به جوان لابورتا رئيس النادي.وقال تشافي عن ملف رحيله: "الأمر لا يتعلق بالتعب أو الصحة العقلية، أنا بخير جدًا، السبب كذلك ليس الانتقادات، لا أحد يعرف النادي أكثر مني ولكني شعرت بأنه يجب علي الرحيل في 30 يونيو لأنه القرار الأفضل للنادي".أما عن المحادثة التي أجراها مع جوان لابورتا بخصوص رحيله، قال: "لقد قلت دائمًا إن التقييم يحدث بنهاية الموسم، ولكنه يحدث هنا كل أسبوع، أخبرت الرئيس أن النادي يحتاج إلى تغيير في الاتجاه، الإعلان عن هذا للإعلام كان الخيار الأفضل".وعن خسارة بيرجفال لتوتنهام، قال:"هذا حال السوق، عندما تراهن على لاعبين أعمارهم تتراوح بين 16 أو 17 سنة يكون حلمهم الوصول للفريق الأول، نحن حاولنا وتقدمنا بعرض".

وأضاف: "عليك أن تنتصر في هذه اللعبة، التطور كان جيدًا حتى الفترة من كانون الأول إلى كانون الثاني، ولكن افتقرنا للاستمرارية وأتمنى أن نجدها حتى نهاية الموسم".



وعن الراحل لويس أراجونيس بطل يورو 2008 مع إسبانيا: "لقد واجهت مواقف يعاني فيها المدربون، لقد رأيت مدربين هنا يفوزون بدوري أبطال أوروبا ولم يعرفوا مصيرهم بعدها، لقد شهدت ما حدث مع لويس أراجونيس ومعاناته الهائلة ولو كان هنا لطلب مني الرحيل".



أما عن منازعات التحكيم فقد أشار تشافي إلى أنني "لست رئيس الاتحاد أو الدوري الإسباني، أنا مندهش من السماح بذلك لأنه يؤثر على المنافسة، حتى الرجل الأعمى يرى ذلك، قالها سيميوني مؤخرًا، نحن لسنا حمقى".(GOAL.COM)