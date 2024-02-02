مفاجأة الموسم.. إليكم من سيخلف تشافي!

وضع نادي برشلونة الإسباني، اسمًا تدريبيًا مفاجئًا، لخلافة الأسطورة تشافي هيرنانديز، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، ظهر اسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ كأحد أبرز المرشحين لقيادة عملاق إسبانيا.

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وأوضحت أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، معجب للغاية بجاياردو، وعمله الناجح مع ريفر بليت الأرجنتيني، قبل الانتقال إلى الملاعب السعودية، مع العميد الاتحادي.



وفجّرت الإذاعة الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بكشفها عن وضع المدير الفني الأرجنتيني البالغ من العمر 48 سنة، "شرطًا" في عقده مع الاتحاد؛ يسمح له بالرحيل، حال تلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية الكبرى.



جدير بالذكر أن جاياردو وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حتى 30 حزيران 2025؛ حيث قاده في 9 مباريات رسمية - حتى الآن -، محققًا 4 انتصارات مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم.(GOAL.COM)