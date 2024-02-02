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رياضة

خبر يخصّ وجهة صلاح الجديدة.. البوصلة تتجه إلى بلدٍ عربي!

Lebanon 24
02-02-2024 | 14:48
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أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن رحيل يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن منصبه في الريدز يسهّل انتقال المصري محمد صلاح، نجم الفريق، إلى الهلال السعودي، إذ ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيف الماضي، عبر بوابة اتحاد جدة.
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وقدم "العميد" عرضًا خياليًا لليفربول للاستغناء عن خدمات صلاح، إلا أن كلوب قد رفض رحيل النجم المصري.

وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس، عبر شبكة "Talk Sport" البريطانية: "توقعت رحيل صلاح إلى الدوري السعودي بعد نهاية عقده في 2025، لكن الآن هناك فرصة كبيرة لانتقاله الصيف المقبل بعد رحيل كلوب".

وأضاف بن جاكوبس: "من المتوقع أن يتلقى ليفربول عرضًا سعوديًا بنفس القيمة التي وصلته الصيف الماضي، وسيكون من الصعب رفضه في هذه الحالة".

وأشار الصحفي الإنجليزي: "الهلال سيكون الأقرب لضم صلاح، وليس الاتحاد، الذي تراجع إلى المركز السابع في الدوري السعودي حاليًا".(موقع كورة)

 
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